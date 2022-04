Madison Keys, top seed Sabalenka advance at Credit One Charleston Open on Wednesday

CHARLESTON, S.C. (WCSC) - Former champion Madison Keys and this year’s top seed Aryna Sabalenka were among the winners in Wednesday’s action at the Credit One Charleston Open on Daniel Island.

Keys, the 2019 winner and the 9th seed this year, cruised in straight sets over Ulrikke Eikeri, 6-3, 6-1 in a match that took just over an hour not counting the weather delay in the mid afternoon.

Sabalenka beat American Alison Riske in straight sets 7-6 (7-3), 6-4.

Other winners on Wednesday included 2 seed Paula Badosa, 6th seed Jessica Pegula and 10th seed Belinda Bencic who will face Keys in the 3rd round on Thursday.

Lowcountry native Emma Navarro had her match against 4th seed Ons Jabeur suspended in the 2nd set with Jabeur just one game away from winning the match. The duo will resume on Thursday afternoon.

Results - Wednesday, Apr 6

R64 - [14] A. Tomljanovic (AUS) d. [Q] S. Chang (USA) 75 64

R32 - [WC] [1] A. Sabalenka d. A. Riske (USA) 76(3) 64

R32 - [15] A. Anisimova (USA) d. Y. Putintseva (KAZ) 61 62

R32 - [LL] C. Vandeweghe (USA) d. L. Davis (USA) 36 63 63

R32 - [6] J. Pegula (USA) d. J. Paolini (ITA) 62 61

R32 - I. Begu (ROU) d. [14] A. Tomljanovic (AUS) 62 63

R32 - [12] A. Cornet (FRA) d. H. Baptiste (USA) 63 62

R32 - A. Kalinina (UKR) d. [5] E. Rybakina (KAZ) 64 26 64

R32 - K. Kanepi (EST) d. M. Frech (POL) 75 63

R32 - E. Alexandrova d. Q. Zheng (CHN) 26 75 52 RET

R32 - [3] Ka. Pliskova (CZE) d. [SR] K. Zavatska (UKR) 57 75 64

R32 - [9] M. Keys (USA) d. [Q] U. Eikeri (NOR) 63 61

R32 - [10] B. Bencic (SUI) d. [WC] L. Fruhvirtova (CZE) 61 76(6)

R32 - C. Liu (USA) d. [16] S. Zhang (CHN) 75 26 64

R32 - [2] P. Badosa (ESP) d. A. Bondar (HUN) 61 64

Schedule - Thursday, Apr 7

CREDIT ONE STADIUM starts at 11:00 AM

[WC] [1] A. Sabalenka vs [15] A. Anisimova (USA)

NB 12:30 PM [4] O. Jabeur (TUN) vs [WC] E. Navarro (USA) - to finish 63 52

[9] M. Keys (USA) vs [10] B. Bencic (SUI)

C. Liu (USA) vs [2] P. Badosa (ESP)

[4] O. Jabeur (TUN) OR [WC] E. Navarro (USA) vs I. Begu (ROU)

NB 7:00 PM E. Alexandrova vs [3] Ka. Pliskova (CZE)

T. Mihalikova (SVK) / K. Peschke (CZE) vs A. Danilina (KAZ) / A. Sasnovich

ALTHEA GIBSON COURT starts at 11:00 AM

[LL] C. Vandeweghe (USA) vs [6] J. Pegula (USA)

NB 12:30 PM [7] L. Fernandez (CAN) vs M. Linette (POL)

[12] A. Cornet (FRA) vs A. Kalinina (UKR)

After suitable rest [7] L. Fernandez (CAN) OR M. Linette (POL) vs K. Kanepi (EST)

[3] A. Guarachi (CHI) / J. Pegula (USA) vs L. Hradecka (CZE) / S. Mirza (IND)

COURT 3 starts at 11:00 AM

V. Heisen (GER) / Y. Xu (CHN) vs U. Eikeri (NOR) / N. Kichenok (UKR)

After suitable rest H. Chan (TPE) / Z. Yang (CHN) vs B. Bencic (SUI) / A. Kalinina (UKR) – to finish 36 22

After suitable rest A. Rosolska (POL) / E. Routliffe (NZL) vs [4] A. Klepac (SLO) / M. Linette (POL)

H. Chan (TPE) / Z. Yang (CHN) OR B. Bencic (SUI) / A. Kalinina (UKR) vs A. Bondar (HUN) / M. Frech (POL)

