4th seed Jabeur advances to semis, 2 seed Badosa out at Charleston Open

CHARLESTON, S.C. (WCSC) - The semifinals are set.

2nd seed Paula Badosa fell in an epic, almost 3 hour match, to 10th seed Belinda Bencic on Friday at the Credit One Charleston Open, 2-6, 7-6, 6-4

4th seed Ons Jabeur, now the highest seed remaining, needed just over an hour to get past Anehlina Kalinina 6-3, 6-2.

The 15th seed Amanda Anisimova, who upset the top seed on Thursday, advanced with a 6-1, 6-2 win over fellow American Coco Vandeweghe.

Finally, Ekaterina Alexandrova moved on with a straight sets 6-0, 6-2 win over Magda Linette.

The semifinals begin at 1:30 Saturday afternoon.

Results - Friday, Apr 8

R16 - [4] A. Klepac (SLO) / M. Linette (POL) d. A. Rosolska (POL) / E. Routliffe (NZL) 46 61 10-7

QF - [1] C. Dolehide (USA) / S. Zhang (CHN) d. A. Danilina (KAZ) / A. Sasnovich 63 62

QF - L. Hradecka (CZE) / S. Mirza (IND) d. [3] A. Guarachi (CHI) / J. Pegula (USA) 36 63 10-6

QF - B. Bencic (SUI) / A. Kalinina (UKR) d. A. Bondar (HUN) / M. Frech (POL) 61 62

QF - [15] A. Anisimova (USA) d. [LL] C. Vandeweghe (USA) 61 62

QF - [4] O. Jabeur (TUN) d. A. Kalinina (UKR) 63 62

QF - E. Alexandrova d. M. Linette (POL) 60 62

QF - [10] B. Bencic (SUI) d. [2] P. Badosa (ESP) 26 76(2) 64

Schedule - Saturday, Apr 9

CREDIT ONE STADIUM starts at 11:00 AM

[1] C. Dolehide (USA) / S. Zhang (CHN) vs L. Hradecka (CZE) / S. Mirza (IND)

NB 1:30 PM E. Alexandrova vs [10] B. Bencic (SUI)

[15] A. Anisimova (USA) vs [4] O. Jabeur (TUN)

V. Heisen (GER) / Y. Xu (CHN) OR [4] A. Klepac (SLO) / M. Linette (POL) vs B. Bencic (SUI) / A. Kalinina (UKR)

ALTHEA GIBSON COURT starts at 1:30 PM

V. Heisen (GER) / Y. Xu (CHN) vs [4] A. Klepac (SLO) / M. Linette (POL)

