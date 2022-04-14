Lowcountry high school baseball teams reach division finals in Hanahan Invitational Tournament
CHARLESTON, S.C. (WCSC) - Four Lowcountry high school baseball teams punched their tickets to division championship games in the Hanahan Invitational Tournament on Wednesday.
In the Steadman Division Championship game, James Island will face Ashley Ridge. That game is set for 5 p.m. on Thursday at Hanahan High School.
In the Hatfield Division Championship game, Summerville will face Wando. That matchup is scheduled for 7:30 p.m. on Thursday, also at Hanahan High School.
WEDNESDAY, APRIL 13TH, 2022 Scores:
STEADMAN DIVISION
SITE: HANAHAN HIGH SCHOOL
GAME 37: 5:00 OCEAN LAKES, VA 1 VS. PROVIDENCE, NC 3
GAME 38: 7:30 HANAHAN, SC 2 VS. HICKORY GROVE, NC 1
SITE:
JAMES ISLAND CHARTER HIGH SCHOOL
GAME 39: 5:00 LUCY BECKHAM, SC 17 VS. OLYMPIC, NC 7
GAME 40: 7:30 OCEANSIDE COLLEGIATE, SC 0 VS. JAMES ISLAND, SC 10 – SEMIFINAL
SITE:
GOOSE CREEK HIGH SCHOOL (SEDGEFIELD MIDDLE SCHOOL)
GAME 42: 5:00 STRATFORD, SC 12 VS. PINEWOOD PREP, SC 13
GAME 43: 7:30 GOOSE CREEK, SC 4 VS. TIMBERLAND, SC 1
SITE:
ASHLEY RIDGE HIGH SCHOOL
GAME 44: 5:00 WOODLAND, SC 2 VS. REAGAN, NC 14
GAME 45: 7:30 ASHLEY RIDGE, SC 10 VS. ST. JOHN’S COLLEGE, DC 6 – SEMIFINAL
HATFIELD DIVISION
SITE:
SUMMERVILLE HIGH SCHOOL (GREGG MIDDLE SCHOOL)
GAME 46: 5:00 HICKORY, VA 0 VS. ARDREY KELL, NC 10
GAME 47: 7:30 CATAWBA RIDGE, SC 2 VS SUMMERVILLE, SC 9 – SEMIFINAL
SITE:
WEST ASHLEY HIGH SCHOOL
GAME 48: 5:00 FORT DORCHESTER, SC 7 VS. HILTON HEAD, SC 2
GAME 49: 7:30 WEST ASHLEY, SC 6 VS. NANSEMOND RIVER, VA 7 9 INNINGS
SITE:
BISHOP ENGLAND HIGH SCHOOL
GAME 50: 5:00 BEAUFORT, SC 4 VS. RANDLEMAN, NC 7
GAME 51: 7:30 BISHOP ENGLAND, SC 6 VS. MAMARONECK, NY 3
SITE:
WANDO HIGH SCHOOL
GAME 52: 5:00 PHILIP SIMMONS, SC 5 VS. BAMBERG EHRHARDT, SC 4
GAME 53: 7:30 WANDO, SC 12 VS. ST. EDWARDS, OH 10 – SEMIFINAL
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