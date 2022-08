Lowcountry High School Football Preview 2022: 5-A

CHARLESTON, S.C. (WCSC) -

5-A

Ashley Ridge Swamp Foxes

Head Coach: Shane Fidler (3rd season)

Last season: 5-5

Top Returners – TJ Wilson (LB, Sr.), Christian Garland (LB, Sr.), Alex Ledford (LB, Sr.), Xavier Proctor-Floyd (QB, Sr.), DJ Drayton (WR, Sr.), Dwayne Simmons (TE, Jr.), Jacob McDaniels (G, Sr.)

Top Newcomers – Derrick Gailliard (FS, Sr.), Nik Jefferson (CB, Jr.), Derrick Salley (WR, Jr.), Cody Peterson (G, Fr.), Keith McCune (K/P, Fr.)

Berkeley Stags

Head Coach: Jerry Brown (20th season)

Last season: 2-6

Top Returners – McCrae Driggers (QB, Jr.),

Cane Bay Cobras

Head Coach: Russell Zehr (12th season)

Last season: 9-3

Top Returners – Jabori Grant (QB, Sr.), TJ Wright (RB, Jr.), Brody Roberts (WR, Sr.), Kameron Durant (OG, Sr.), Andre Mitchell (OG, Sr.), Cameron Avery (LB, Sr.), Jair Harris (DE, Sr.), Nevin Stephens (LB, Sr.), Lawson Thorn (K/P, Sr.)

Top Newcomers – Deontae Wheeler (RB, Sr.), DeShawn Tompkins (RB, Jr.), Jonas McKeen (DB, Soph.)

Ft. Dorchester Patriots

Head Coach: Steve LaPrad (20th season)

Last season: 12-1

Top Returners – Zoleton Osborne (QB, Sr.), Michael Smalls (LB, Sr.), Zion Reynolds (RB, Sr.), Tre Ryan (WR, Sr.), Ty’rek Deas (OL, Jr.), Desmond Mathis (TE, Sr.), Aaron Lawrence (LB, Sr.), Bryce Carpenter (DB, Sr.)

Top Newcomers – Davion Brown (RB, Jr.), Deandre Jones (DL, Sr.), Chris Brabham (DB, Jr.), Jordan Evans (DL, Jr.)

Goose Creek Gators

Head Coach: Jason Winstead (5th season)

Last season: 7-4

Top Returners – Drew Moore (QB, Sr.), Le’Vari Brown (OL, Sr.), Davion Malloy (WR, Jr.), Maurion Scott (WR/DB, Sr.), Jordan Turner (FS, Sr.), Aaron Bryant (LB, Sr.), Jaylon Richardson (DL, Sr.)

Top Newcomers – Troy Reid (WR, Sr.), Jaden Roper (DL, Sr.), Gabe White (DB, Sr.), Kaine Moses (DB, Sr.)

Stall Warriors

Head Coach: Benjamin Lailson (1st season)

Last season: 0-7

Top Returners – Chris Aikens (RB/S, Jr.), Emanuel Foster (OLB, Jr.), Craig Middleton (LB, Jr.), Aexis Olmos (LB, Jr.), Cam Grandison (WR, Jr.), Zack Brisbane (WR/DB, Jr.), Ze’me Shuler (WR/DB, Sr.), Antwan Brisbane (OL/DL, Sr.), Oscar Garcia (LB, Sr.), Jaiden Mack (QB, Soph.), Hayden Gregory (OL/DL, Soph.)

Stratford Knights

Head Coach: Dennie McDaniel (5th season)

Last season: 4-5

Top Returners – Jalen Barry (QB, Jr.), Markell Holman (LB/RB, Jr.), Savionne Jones (DB/RB, Sr.), Jakai Robinson (WR/DB, Sr.), Jayden Martino (WR/DB, Sr.), Brenden Carter (WR/DB, Sr.), Tory Gethers (RB/LB, Sr.), Landon Stradcutter (OL, Jr.), Brett Marrs (TE, Sr.), Dylan Loftis (DE, Sr.)

Top Newcomers – Darrell Holmes (DL, So.), Tre Davis (LB, Jr.), Ahnrei McMillian (LB, Jr.)

Summerville Green Wave

Head Coach: Ian Rafferty (3rd season)

Last season: 4-5

Top Returners – Campbell McCurry (QB, Sr.), Marquez Spells (RB, Sr.), Yannick Smith (WR, Jr.), Drew Inabinet (OL, Sr.), Reggie Pinckney (OL, Sr.), Keith Elmore JR (DB, Sr.), Michael Jenkins (DB, Sr.), Steve Simpkins Jr (OLB, Sr.), Jacob Cotterill (DL, Jr.)

Top Newcomers – Ashton Allen-Hawkins (RB, So.), Keshon Washington (TE, So.), Nickolas Lincoln (DL, So.)

Wando Warriors

Head Coach: Rocco Adrian (3rd season)

Last season: 2-6

Top Returners – Skylar Surman (DL, Sr.), Reggie Grant (RB, Soph.)

West Ashley Wildcats

Head Coach: Donnie Kiefer (3rd season)

Last season: 5-5

Top Returners – Khalil Robertson (WR/QB, Sr.), Shyne Smith (C, Sr.), Chris Dolloff (QB, Jr.)

